Vijf manieren om je relatie in stand te houden tijdens de coronacrisis

Nu veel mensen door de coronacrisis de raad opvolgen om zoveel mogelijk ‘in hun kot’ te blijven, moeten koppels ook heel de dag met elkaar spenderen. Veel tijd met elkaar in een kleine ruimte doorbrengen kan voor spanningen zorgen, maar dankzij deze tips kom je er als paar sterker uit.

Help elkaar door deze emotionele rollercoaster

Het zijn rare tijden en dat heeft een zware impact op iedereen. Terwijl je thuis zit, zal je hoogstwaarschijnlijk heel wat verschillende emoties ervaren. Soms ben je in paniek door de berichten van nieuwe besmettingen of vrolijk je helemaal op door de extra tijd die je hebt door thuis te werken. Tussendoor kan de verveling toeslaan en kan je gefrustreerd geraken. Dan is veel om te verwerken.

Als je partner het moeilijk heeft, probeer hun ervaringen dan niet te minimaliseren, raadt de Amerikaanse psychotherapeut en auteur Amy Morin aan. “Zeg niet ‘Er is niets om bang over te zijn’, maar ‘Ik weet dat dit een beangstigende situatie is’. Gewoon al weten dat er iemand naar hem of haar luistert, kan een grote opluchting zijn voor je partner”, vertelt ze aan Business Insider.

Blijf vriendelijk en respectvol

“Elke stressvolle situatie kan ervoor zorgen dat je geïrriteerd geraakt, waardoor je al eens verbaal kan uithalen naar iemand. In een normale situatie kan je dan even fysiek afstand nemen en gaan afkoelen, maar dat is nu geen optie.”

“Neem jezelf dus voor om altijd vriendelijk met je partner om te gaan, ook al heb je daar even minder zin in. Verontschuldig je als je onbeleefd bent geweest en vergeef je lief als die zich eens onbeschoft heeft gedragen. Onthou dat je momenteel veel niet in de hand hebt, maar je kan wel controleren hoe je je gedraagt tegenover je partner.”

Zoek een gezonde manier om om te gaan met frustratie

“Normaal gezien heb je veel heel opties als je je wil ontspannen. Je kan met vrienden afspreken, gaan sporten, in een park gaan wandelen,… Dat is allemaal geen optie momenteel. Daarom moet je nieuwe dingen vinden die je stress doen verdwijnen.”

“Gelukkig zijn er heel wat hulpmiddeltjes die je zelfs in je eigen woning kan gebruiken. Zo kan je mediteren, yoga- of ademhalingsoefeningen uitvoeren, tekenen, een boek lezen of muziek beluisteren. Gewoon door je huis wandelen kan je al ontspannen. Praat met je partner over wat voor jou werkt en deel tips van snelle oefeningen die ook voor hem of haar kunnen werken.”

Zie het als een kans om dichter naar elkaar te groeien

“In het begin van een relatie kan je vaak niet genoeg van elkaar krijgen en het is normaal dat dat gevoel naar verloop van tijd wat wegebt. Hoewel veel koppels niet meer die onweerstaanbare drang voelen om bij elkaar te zijn, kunnen ze deze periode wel gebruiken om weer dichter naar elkaar toe te groeien. Moeten schuilen voor een misschien dodelijke virus is natuurlijk niet heel romantisch, maar je kan wel het beste van de situatie maken.”

“Je hebt nu veel tijd om met je partner te praten en elkaar op een dieper niveau te leren kennen. Heb het met elkaar over andere dingen dat het coronavirus. Vertel over je doelen in het leven, over de lessen die je de afgelopen weken hebt geleerd en wat je in de toekomst graag anders zou willen zien.”

Denk aan het verhaal dat je later zal kunnen vertellen

“Een van de beste manieren om om te gaan met een stressvolle situatie, is jezelf in te beelden hoe je binnen anderhalf of vijf jaar over deze periode zal vertellen. Dat helpt om alles eens vanuit een andere invalshoek te bekijken.”

“Momenteel voelt het misschien nog alsof de dagen voorbij kruipen, maar dit samen met je partner overleven zal zeker een goed verhaal opleveren. Praat met je lief over de manier waarop je dit later wil vertellen. Dat zal jullie de mentale kracht geven om hier door te geraken.”