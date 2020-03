Met deze handige tool weet je hoe lang je toekomt met je wc-papier

Toiletpapier is blijkbaar nog nooit zo populair geweest als in coronatijden. Maar hoeveel wc-rollen heb je nu écht nodig om deze crisis netjes te overbruggen?

Als het coronavirus ons één ding geleerd heeft, dan is het dat we – of althans sommige mensen – in paniek meteen massaal wc-papier inslaan. Iedereen moet immers naar het toilet en we houden het graag proper.

Doe de test

Maar had er niet heel wat gehamster vermeden kunnen worden als we wisten hoe lang we doen met een pak wc-papier? Wel, met DEZE TOOL weet je dat meteen. Je vult gewoon in hoeveel wc-rollen je hebt en hoe vaak je toilet dagelijks gebruikt wordt. Probeer het zelf maar eens!