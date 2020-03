Zaterdag zijn in ons land acht mensen gestorven aan het coronavirus. Dat meldt de FOD Volksgezondheid. In totaal zijn nu al 75 mensen overleden. In de ziekenhuizen zijn nu al 1.380 patiënten opgenomen, een stijging met 355 patiënten op één dag tijd. 290 patiënten liggen in de intensieve zorgen, 52 meer dan een dag eerder. Er werden op 24 uur tijd 586 nieuwe besmettingen gerapporteerd in België, wat het totale aantal bevestigde besmettingen op 3.401 brengt.

