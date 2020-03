GAMES. Terrors of London: voor ervaren spelers uit de onderwereld

Nu iedereen zoveel mogelijk moet binnenblijven, slaat de verveling weleens toe. Daarom stellen we regelmatig een nieuw bordspel voor om met het hele gezin te spelen. Veel plezier!

De nacht valt over het victoriaanse Londen en geen levende ziel waagt zich nog op straat, want duistere krachten hebben de stad uitgekozen als het strijdtoneel voor hun machtsstrijd. Deze generaals van de nacht sturen er hordes monsters en duivels op uit om de straten rood te kleuren met het bloed van hun slachtoffers. In Terrors of London van Kolossal Games blijft er slechts één heerser van de nacht over.

Terrors of London bevat 20 tokens en 108 speelkaarten waaronder 2 starterdecks, 8 misdienaars en 16 overlordkaarten. De overgebleven kaarten vormen het deck voor het centrale speelveld. Naast al die kaarten zijn er 4 spelersfiches die de levenspunten en speciale krachten van jouw duistere overlord aangeven.

Verzamel jouw leger

In deze deckbuilding cardgame nemen 2 tot 4 spelers de rol van ‘overlord’ op zich om de anderen te vermoorden. Bij de start kiest iedere speler één van de beschikbare vier facties (mens, beest, geest of ondode) en voegt twee van de overeenstemmende overlordkaarten toe aan zijn starterdeck. Vervolgens wordt het centrale speelveld voorbereid door vijf kaarten van het gemeenschappelijke deck om te draaien. Dit zijn monsters die doelloos door de straten van de Britse hoofdstad dwalen of magische voorwerpen die je zachtjes toefluisteren vanuit de stoffige vitrine van een antiekwinkeltje. Zonder twijfel de ideale instrumenten om jouw duistere plannen mee uit te voeren.

Iedere beurt mag je kaarten uit je hand gebruiken om monsters uit het centrale veld te kopen, jouw tegenstanders aan te vallen of om je eigen levenspunten te herstellen. Alle gespeelde en gekochte kaarten gaan onmiddellijk naar je aflegstapel. Om je beurt te beëindigen vul je jouw hand weer aan totdat je 5 kaarten hebt.

Rekruteer niet eender welk monster, maar laat je kadetten samenwerken om je tegenstander onder de voet te lopen. Er ontstaan immers duistere krachten als je bepaalde kaarten met elkaar combineert.

Het spel is afgelopen wanneer een van de spelers 40 levenspunten verliest en een andere stad moet gaan zoeken om te spoken.

Ons verdict

De spelopbouw heeft alles in huis om van Terrors of London een succes te maken. Door de verschillende kaarteffecten zie je echter door de bomen het bos niet meer. Ideaal voor ervaren spelers, maar een afrader voor beginners.

Met het basisspel ben je een aantal namiddagen zoet, maar daarna is een speluitbreiding wel welkom.

Terrors of London en alle uitbreidingen zijn verkrijgbaar bij de gespecialiseerde spellenzaak bij jou in de buurt of via kolossalgames.com.

Rufus Verswijvel