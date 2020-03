Willow Smith scheert haar hoofd kaal voor deze reden

Willow Smith is niet vies van een beetje experimenteren met haar kapsel, dat is haar fans niet onbekend. Haar nieuwe snit is wel heel opmerkelijk. Bovendien liet ze haar haar live snijden tijdens een performance art.

Het afgelopen weekend besloot Willow om zichzelf, samen met haar vriend Tyler Cole, 24 uur op te laten sluiten in een glazen kooi. Dit gebeurde allemaal in the Museum of Contemporary Art in Los Angeles. De 24-uursstunt was onderdeel van een project, genaamd ‘The Anxiety’.

Angststoornissen

Het project leek bedoeld om hun nieuwste album te promoten – samen vormen Willow Smith en Tyler Cole de gelijknamige band ‘The Anxiety’ – maar niets is minder waar. Met dit project wil het duo aandacht vragen voor angststoornissen.

Willow Smith heeft er nooit een geheim van gemaakt dat ze haar hele leven al te maken heeft met angststoornissen. Dit project gebruikt ze dan ook om hier aandacht voor te vragen.

Acht fases

Het duo werd vierentwintig uur in het museum opgesloten in een glazen ‘box’ waar ze acht verschillende fases van een angststoornis uitbeelden, waaronder paranoia, woede, verdriet, gevoelloosheid en euforie. Bezoekers mochten de kunstenaars voor vijftien minuten observeren, waarna ze naar een ruimte werden gebracht waar zelfhulpboeken lagen en men geld kon doneren aan verschillende gezondheidsorganisaties.

Tijdens een van deze fases besloot Tyler Cole het haar van Willow Smith af te scheren. Later plaatsten ze op Instagram beelden van de performance (en hét moment waarop haar hoofd kaal wordt geschoren).