The Weeknd releaset nieuw album

Heel wat artiesten annuleren hun concerten of stellen de release van hun nieuwe plaat uit vanwege de coronacrisis. Maar niet The Weeknd. De Canadese zanger lanceerde vandaag zijn nieuwste plaat ‘After Hours’.

De vorige plaat van The Weeknd, ‘Starboy’, dateert alweer van vier jaar geleden. Het werd dus hoog tijd dat Abel Makkonen Tesfaye nog eens met een nieuw album op de proppen kwam. ‘After Hours’ bestaat uit 14 nummers en bevat onder andere de hit ‘Blinding Light’s.

The Weeknd draagt de plaat op aan een overleden fan: “RIP LANCE aka XOPODCAST”, schreef hij enkele uren voor de release op Twitter. “Je was een van mijn eerste XO-fans. Ik kan het niet geloven dat ik het net vandaag te weten kom. Ik draag After Hours aan jou op, mijn vriend.”

RIP LANCE aka XOPODCAST. you were one of the true original backbones of my XO fan base. Can’t believe i’m finding out about this today. I’m dedicating After Hours to you, my friend.

