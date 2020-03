Opnieuw recordaantal doden op één dag in Italië

Alweer een sombere dag voor Italië, waar in één dag tijd 627 mensen gestorven zijn aan de gevolgen van het coronavirus. De totale dodentol bedraagt er nu 4.032 slachtoffers.

In Italië zijn er op 24 uur tijd 627 mensen gestorven door het coronavirus. Dat is de grootste stijging van het aantal doden (20 procent) sinds de uitbraak enkele weken geleden. Alleen al in de regio Lombardije vielen er 380 doden. In het totaal werden er nu 4.032 dodelijke slachtoffers geregistreerd in Italië. Er werden ook bijna 6.000 nieuwe besmettingen vastgesteld, wat eveneens een nieuw dagrecord is.

Meer doden dan in China

In vergelijking met China loopt het in Italië intussen een stuk slechter. Donderdag werden er met 475 doden op één dag al meer slachtoffers geteld dan in China, dat nooit meer dan 150 nieuwe sterfgevallen per dag kende.

Strengere maatregelen

Italië kondigde intussen strengere maatregelen aan. Naast de lockdown – die vorige week van kracht ging – zullen mensen ook niet meer in gezelschap mogen sporten, en alleen nog vlakbij huis.