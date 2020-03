Betaal je pintjes op voorhand dankzij solidariteitsactie

De brouwerij Alken-Maes heeft een originele actie gelanceerd om de horecazaken die bier van het bedrijf afnemen te steunen. Klanten kunnen via ‘Café Solidair’ hun pintjes op voorhand betalen. Daardoor ontvangen de cafés toch al wat financiële middelen om deze moeilijke periode te overbruggen.

De maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus hebben op alles en iedereen een grote impact, ook op de horeca in ons land. Zij moesten afgelopen vrijdag de deuren sluiten tot al zeker 5 april. Om hen door deze moeilijke periode te halen, lanceerde de brouwerij Alken-Maes ‘Café Solidair’. Daarop kan je nu al pintjes bestellen die na de coronamaatregelen op je zullen staan wachten.

De eerste 400 pinten zijn gratis

De actie vertrekt van het ‘pay it forward’-principe. In dit geval betaal je nu al voor Cristal’s of pintjes Maes die je na de opheffing van de maatregelen kan je gaan opdrinken in je favoriete café. Zo beschikken de uitbaters over extra financiële middelen om de moeilijke periode door te komen en kunnen ze nadien hopelijk een vlotte herstart nemen. Alken-Maes vergoedt zelf de eerste 400 pintjes aan de uitbater in de vorm van gratis bier.

“Op de website www.cafesolidair.be kan je als consument je favoriete Maes of Cristal café kiezen en vervolgens het aantal pintjes selecteren dat je op voorhand wil betalen”, legt Jan Bosselaers, Marketing Director bij Alken-Maes, uit. “Eens de betaling is bevestigd, wordt het bedrag overgemaakt aan de café-uitbater zodat zijn zaak extra zuurstof krijgt om de komende weken door te komen. Als consument krijg je een voucher die je straks bij de heropening van het café kunt gebruiken om je pintjes ter plaatse te gaan drinken. Of je kan de keuze maken om een donatie te doen aan je stamcafé om hen een hart onder de riem te steken.”