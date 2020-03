Mensen opeengepakt in Zaventem: “Totaal onaanvaardbaar gedrag”

Op foto’s is te zien hoe tientallen mensen vlak naast elkaar staan aan de bagageband in de luchthaven van Zaventem. Viroloog Marc Van Ranst reageerde woedend op het tafereel.

In een Facebookbericht beschrijft een Vlaming die terugkeerde uit Barcelona hoe hij dinsdagavond op Zaventem landde en hij zich verbaasde over het gebrek aan maatregelen in coronatijden. Na de landing werd volgens hem niemand gecontroleerd. “En dat terwijl we uit een risicoland kwamen. Sommige passagiers waren de hele tijd aan het hoesten en zagen er ziek uit”, klinkt het.

Maatregelen niet opgevolgd

Hoewel er omgeroepen werd dat passagiers anderhalve meter afstand moesten houden van elkaar, leken weinigen zich daar iets van aan te trekken. Op foto’s is te zien hoe een massa mensen opeengepakt wacht aan de bagageband.

“Sluiting is enige oplossing”

Viroloog Marc Van Ranst uitte zijn ongenoegen over de gevaarlijke situatie. “Wanneer ik deze beelden van de luchthaven zie, dan word ik boos. Dit is totaal onaanvaardbaar gedrag. Indien deze toestanden door Brussels Airport niet kunnen vermeden worden, dan zie ik maar één oplossing: sluiting. Dit kan en mag niet”, schreef hij op Twitter.

Doordringen tot passagiers

Brussels Airport reageerde intussen op de bizarre situatie. “We zetten sterk in op preventie en social distancing. Ons personeel en de federale politie controleren dit. We roepen niet enkel op maar proberen de boodschap op alle mogelijke manieren te laten doordringen tot de passagiers (posters, stickers, sociale media). Passagiers komen binnenkort gefaseerd uit het vliegtuig. Wederom moeten wij iedereen vragen zijn verantwoordelijkheid ook zelf op te nemen en mee te werken”, klinkt het op Twitter.