Deense supermarkt verzint slim systeem tegen hamsteren

Doordat mensen vanwege virus extra boodschappen inslaan, raken de schappen in de supermarkten steeds leger. Een Deense supermarkt komt daarom met een slimme truc om het hamsteren tegen te gaan.

Net als in Nederland, wordt ook in Denemarken massaal desinfecterende handgel ingeslagen. Om te voorkomen dat de ene consument met een grote voorraad thuiszit terwijl anderen net misgrijpen, bedacht een Deense supermarkt een briljante maatregel.

Als je in deze winkel een flesje desinfecterende handgel wilt kopen, kost je dat de normale prijs van 5,50 euro. Vind je dat niet voldoende en wil je er liever een paar inslaan? Dan moet je diep in de buidel tasten. Je betaalt dan namelijk 134 euro per flesje. Grote kans dat je dan wel even twee keer nadenkt, voordat je je winkelwagentje helemaal vollaadt.



A supermarket in Denmark got tired of people hoarding hand sanitizer, so came up with their own way of stopping it.

1 bottle kr40 (€5.50)

2 bottles kr1000 (€134.00) each bottle.

Hoarding stopped!#COVID19 #coronavirus #Hoarding pic.twitter.com/qaJb7UZwLr

