Coronavirus eist nu meer doden in Italië dan in China

Italië telt officieel meer doden door het coronavirus dan China. Dat blijkt na een bericht van de gezondheidsautoriteiten over de meest recente cijfers. In Italië zijn er nu 3.405 doden, tegenover 3.245 in China.

Het aantal doden nam op 24 uur tijd met 427 toe in Italië, wat neerkomt op een stijging met 14,3 procent, aldus de Civiele Bescherming. Ook het aantal besmettingen steeg op een dag met met bijna 6.000 tot 41.035 (+14,9%).

Het aantal genezen patiënten steeg met 10 procent tot 4.440, terwijl ook het aantal patiënten in de intensieve zorgen steeg met 10,7 procent, tot 2.498.

Lombardije

Lombardije, in het noorden van het land, blijft de zwaarst getroffen regio met bijna 20.000 besmettingen en 2.168 doden.

Het aantal nieuwe besmettingen wordt in China iedere dag lager. De virusuitbraak begon daar eind vorig jaar. Het eerste geval in Italië werd in februari gemeld. Het aantal besmettingen in China is met ruim 80.000 hoger dan in Italië.