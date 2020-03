Coronacrisis boost verkoop van grappig deel van badkamer

De coronacrisis die de wereld in zijn greep houdt, heeft een opvallende bijwerking. De verkoop van bidets in de Verenigde Staten kende de laatste weken een sterke stijging. Vooral goedkope, draagbare modellen doen het goed.

Een van de gevolgen van de coronamaatregelen is dat mensen massaal toiletpapier inslaan. Ook in de Verenigde Staten, waar de ziekte ook begint rond te gaan, zijn de rekken al een tijdje heel wat leger. Niet geheel toevallig tekenen de verkopers van bidets al een tijdje goede cijfers op. Bij gebrek aan papier zijn meer en meer Amerikanen dus bereid om over te schakelen op water voor propere billetjes.

Tien keer bestellingen

Tusky is een merk van bidets die je zonder aanpassingen aan de leidingen en elektriciteit aan je wc kan toevoegen. Het toestel maakt gebruik van het water dat door het toilet loopt als je doorspoelt en kan je al kopen voor 79 dollar, of iets meer dan 72 euro. Voor de luxueuzere versie betaal je 109 dollar, of 100 euro. “Onze verkoopcijfers zijn de voorbije weken gegaan van een verdubbeling naar een vertienvoudiging. En dat allemaal sinds hier de geruchten van de tekorten aan toiletpapier de ronde doen”, vertelt CEO Jason Ojalvo aan The Los Angeles Times.

“Dit zou wel eens de omslag kunnen beteken in de omarming van de bidet door de Amerikanen. De realiteit is dat eens je een bidet gebruikt hebt om jezelf proper te maken na een toiletbezoek, je niet meer terug kan naar papier. Vegen lijkt in vergelijking zo inefficiënt en barbaars.”

Ecologische en financiële voordelen

Een ander bedrijf dat goede cijfers kan voorleggen is Brondell. Zij verkopen toevoegingen voor je bidet, manuele exemplaren en luxeversies. “De vraag naar onze producten is vorige week in totaal met 300% gestegen”, aldus Daniel Lalley, communicatiedirecteur voor het bedrijf. “Te midden van een onverwachte stormloop op toiletpapier zijn we blij dat we met een slimme oplossing voor mensen kunnen zorgen. We proberen al 16 jaar gepassioneerd de ecologische en financiële voordelen van een switch van papier naar water aan de mensen over te brengen.”