Antwerpse politie vat mannen die drugs over gevangenismuur wilden gooien

In Antwerpen heeft de lokale politie op twee verschillende momenten in totaal vier mannen opgepakt die vermoedelijk drugs over de muur van de gevangenis in de Begijnenstraat wilden gooien om gevangenen te bevoorraden. De drugs die ze bij zich hadden werd in beslag genomen, net als geld, gsm’s en een wagen.

De Antwerpse politie krijgt regelmatig meldingen uit de gevangenis dat mensen van buitenaf drugs voor gevangenen over de muur gooien. De problematiek zou zijn toegenomen door de coronacrisis, aangezien gevangenen momenteel geen bezoek meer mogen ontvangen en dus niet meer via die weg illegaal kunnen worden bevoorraad.

Tennisbal

Een controleactie leverde woensdag twee betrappingen op. Eerst merkten agenten van het snelleresponsteam vanuit hun anoniem dienstvoertuig op dat een man opmerkelijke interesse in de gevangenismuren vertoonde. De 19-jarige man, die trouwens vrij was onder voorwaarden, bleek cannabis op zak te hebben die verpakt was in een tennisbal.

Een tweede man kwam tijdens de controle van de verdachte opdagen en verklaarde dat hij een vriend van hem was. De politie controleerde ook die 22-jarige kompaan en vond meer dan 12.000 euro cash geld en een dosis identiek verpakte drugs in zijn wagen.

Hasj

Een tweede betrapping vond nog geen uur later plaats, toen twee mannen op dezelfde plek naar de gevangenismuur wandelden. De twee dertigers bleken hasj op zak te hebben en een hoeveelheid cash geld. Ook die twee werden opgepakt, te meer omdat een van hen nog een bevel tot gevangenneming had openstaan.