CORONA. Opgelet! Ouderen slachtoffer van deze ‘boodschappenbabbeltruc’

Het coronavirus heeft al geleid tot veel mooie initiatieven, maar het brengt ook de donkere kant in sommige mensen naar boven. Niet alleen door diegenen die hopen – vaak onsuccesvol – flinke winst te maken op wc-rollen en mondmaskers, maar ook door personen die zogenaamde ‘boodschappenbabbeltrucs’ toepassen. Vooral ouderen worden hier het slachtoffer van.

Een van de meest voorkomende goede initiatieven is dat er voor ouderen en zieken boodschappen gehaald kan worden door gezonde burgers. Maar er zijn ook ‘helpers’ die alleen maar op bankkaarten uit zijn.

“Vuile truc”

Onder andere in het Nederlandse Tilburg is er al melding gemaakt van de boodschappenbabbeltruc, zo bevestigt RTL Nieuws.”Het is een vuile truc”, zeggen sociaal werkers over de actie. Ze waarschuwen voor deze praktijken, want ze verwachten dat Tilburg niet de enige plek zal zijn waar mensen proberen toe te slaan.

“Het is het laagste van het laagste, om in deze situatie misbruik te maken van de zwakkeren onder ons”, zegt een van de sociaal werkers, Ralf Embrechts. Hij vreest dat er al meer slachtoffers zijn. “We hebben geen precieze aantallen. Veel mensen schamen zich er voor en durven het daarom niet te melden.”

Advies

Het advies aan de ouderen is dan ook duidelijk. “Geef je bankkaart niet mee, vraag legitimatie en betaal pas bij aflevering.” Verder hoopt Embrechts dat dit het onderling vertrouwen niet aantast. “Er is een grote bereidheid om elkaar te helpen. Er gebeurt zoveel goeds. Er is meer hulpaanbod dan dat er hulpvragen zijn. De meeste mensen deugen.”