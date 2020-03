West-Vlaamse coronapatiënt (35): “Twee dagen langer gewacht en toekomst zag er volledig anders uit”

Een 35-jarige man uit Loppem werd als eerste coronapatiënt in het ziekenhuis in Brugge behandeld. Hij heeft serieus afgezien, maar mocht het ziekenhuis nu verlaten. “Ik moet alle contact de komende drie weken vermijden”, schrijft hij op Facebook.

Matthias Van Oost voelde zich begin maart slecht. Hij had lichte koorts, spierpijn en droge hoest. Hij ging naar de dokter en die stelde een virale infectie vast. De 35-jarige man kreeg te horen dat hij gewoon moest uitzieken.

Lichamelijk op

De dagen erna verslechterde zijn toestand alleen maar. “Na een week afzien zonder iets te kunnen eten, immense spierpijn, hoofdpijn, gemiddelde koorts van 38,5 graden, maar vooral droge hoestbuien die een uur aan een stuk bleven duren waardoor ik naar adem moest happen, voelde ik mij lichamelijk op. Thuis konden ze het niet meer aanzien en hebben ze mij naar spoed gebracht. Daar hebben ze een foto van mijn longen genomen en een ‘coronatest’ later mocht ik spoed verlaten met de diagnose: “Je zal het moeten uitzieken met Dafalgan”, klinkt het.

Ademhalingsproblemen en uitdroging

Op donderdag 12 maart kreeg Matthias het verdict te horen: hij had positief getest op Covid-19. Hij moest meteen naar spoed en was daarmee de allereerste coronapatiënt in het ziekenhuis in Brugge. “Er was nog niemand opgenomen met het coronavirus in het AZ Sint-Jan (Brugge), dus was er op voorhand overleg van hoe ze dit zouden aanpakken. Er werd beslist om mij in intensive care te plaatsen voor minimum 24 uur gezien mijn verzwakte toestand, ademhalingsproblemen, tekenen van uitdroging, 39 graden koorts en uitputting. Eerlijk? Ik moest geen twee dagen extra gewacht hebben of de toekomst zag er volledig anders uit”, schrijft hij.

Alle contact vermijden

Vijf dagen lang verbleef hij in quarantaine in een speciale kamer voor longpatiënten. Hij hing er aan verschillende baxters en kreeg er antibiotica en extra zuurstof. Zijn toestand verbeterde en hij mocht het ziekenhuis verlaten, al mag hij met niemand contact hebben. “Eindelijk kon ik mijn gezin terug zien, maar een knuffel geven mag helaas niet. Ik moet de komende drie weken alle contact vermijden met iedereen omdat ik nog niet genezen ben en het wetenschappelijk niet duidelijk is hoe lang het virus nog in mijn lichaam blijft zitten. We zijn nu drie weken en vijf kilo minder verder, maar ik voel me eindelijk terug veel beter”, klinkt het.

Geen grappen

Matthias bedankt het ziekenhuispersoneel en roept op om het coronavirus erg serieus te nemen. “Ik was de eerste om grappen te maken over het coronavirus, maar laat dat alstublieft achterwege. Blijf in uw kot”, besluit hij.