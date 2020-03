VIDEO. Opa gaat op avontuur met zijn treintje vol straathonden

Eugene Bostick, een 80-jarige man uit Texas, bestuurt op zijn oude dag het coolste treintje van de wereld. Elke dag maakt hij een ritje door de buurt en de bossen met een hele hoop straathonden.

Eugene en zijn broer Corky wonen in een doodlopende straat. Regelmatig treffen de twee een achtergelaten hond aan. Om de dieren een nieuwe thuis te geven, startte Eugene een opvang voor straathonden. “Het begon met eten geven, maar al snel namen we de honden ook mee naar de dierenarts en bouwden we een asiel”, aldus Eugene aan The Dodo.

Maar daar hield dit creatieve opaatje niet op. “Op een dag zag ik een man die karretjes aan zijn tractor had gehangen, waarmee hij stenen vervoerde. En zo is het idee voor mijn hondentrein geboren. Ik kan goed lassen, dus toverde ik plastic tonnen om in een treintje op wieltjes”, vertelt Eugene. “Ik moet maar richting mijn tractor lopen, of de honden worden al dolenthousiast.”