Tientallen Europese radiozenders draaien vrijdagochtend ‘You’ll Never Walk Alone’

Vrijdagochtend om 08u45 zal je waarschijnlijk ‘You’ll Never Walk Alone’ op je radiozender horen spelen. Tientallen zenders van over heel Europa spelen de klassieker op hetzelfde moment af om mensen dichter bij elkaar te brengen tijdens de coronacrisis.

In deze moeilijke tijden zijn we afhankelijk van elkaar om zo snel mogelijk door deze crisis te geraken. Om dat nog eens te benadrukken heeft de Nederlandse 3FM-dj Sander Hoogendoorn een oproep gelanceerd die viraal is gegaan. Hij wil dat zoveel mogelijk radiozenders vrijdag tijdens hun ochtendshow om 8u45 ‘You’ll Never Walk Alone’ spelen. Het idee is ondertussen al massaal opgepikt.

Al zeker deelnemers uit zeven landen

Tientallen radiozenders van over heel Europa hebben al beloofd om het voorbeeld van Hoogendoorn te volgen:

Nederland: 3FM, Veronica, NPO Radio 1, NPO Radio 2, NPO Radio 4, NPO Radio 5, Radio 10 en 100% NL

België : StuBru, MNM, Radio 1, Radio 2, Willy, NRJ, Joe, Klara, Nostalgie, Q-Music-

Groot-Brittannië : BBC Radio 1, BBC Radio 2

Luxemburg : Radio 100.7

Oostenrijk: ORF Austria

Ook radiozenders uit Bulgarije en Spanje hebben zich al aangesloten bij de actie en het aantal deelnemers zal tegen vrijdag waarschijnlijk nog oplopen. Vergeet dus zeker niet van je wekker te zetten.