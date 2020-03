Joe Biden steekt de Democratische nominatie zo goed als zeker op zak

Joe Biden is na de laatste voorverkiezingen zo goed als zeker van de Democratische nominatie. De voormalige vicepresident vergroot zijn voorsprong op concurrent Bernie Sanders, na ruime winst in de voorverkiezingen in de staten Florida, Illinois en Arizona.

Er waren dinsdag 441 ‘delegates’ te grabbel: 219 in de zwaargewichtstaat Florida, 155 in Illinois (waar het open primaries waren) en 67 in Arizona. Biden pikte daarvan ruim de helft in, met 249 stuks. Senator Bernie Sanders strandde volgens de voorlopige gegevens op 116 afgevaardigden.

Thank you, Florida! https://t.co/i0x0LE5xhs — Joe Biden (Text Join to 30330) (@JoeBiden) March 18, 2020



Superafgevaardigden

In de voorlopige totaalstand heeft de adjunct van Barack Obama 1.147 afgevaardigden achter zich, Sanders wist er 861 te verzamelen. Op de partijconventie is een meerderheid van 2.382 stemmen nodig om in de eerste stemronde de investituur binnen te rijven.

Bovenop de te vergaren afgevaardigden (3.979) zijn er ook 771 ‘super-afgevaardigden’ die naar goeddunken een kandidaat steunen en die leden zijn van het partijapparaat.

Bij de Republikeinen won president Donald Trump de voorverkiezingen in Florida en Illinois afgetekend, volgens voorlopige gegevens zonder enige tegenstand wat aantal afgevaardigden betreft. Het lijkt dus zo goed als zeker Biden vs. Trump.

“Ik weet wat er op het spel staat”

Biden richtte zich in z’n overwinningsspeech tot de kiezers van Sanders. In een toespraak via webcam van bij hem thuis in Wilmington, Delaware – ook in de VS zijn er regels om het coronavirus in te dijken – zei hij tegen de aanhang van Sanders: “Laat mij zeggen, vooral tegen de jonge kiezers die geïnspireerd zijn door Senator Sanders: ik heb jullie gehoord, ik weet wat er op het spel staat. Ik weet wat we moeten doen.”