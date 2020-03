Gentse vrouw waarschuwt voor corona: “Heb gehuild als een klein kind”

Vanop haar ziekenhuisbed heeft de Gentse Amaryllis Dobbelaere (47) verteld over haar strijd tegen het coronavirus. Haar verhaal is viraal gegaan op Facebook.

Sinds zaterdag is ze opgenomen met een virale longinfectie. “Ik ben een gezonde, 47-jarige vrouw. Ik heb geen hartafwijking, longaandoening, diabetes, hoge bloeddruk of andere risicovolle aandoening. Ik ben niet in China of Italië geweest. Ik weet niet waar ik het virus heb opgelopen. Zwaar!”

“Gehuild als een klein kind”

Amaryllis beschrijft hoe het begon met hoesten en wat keelpijn, en al snel overging tot hoge koorts, zweetbuien, nekpijn en hoofdpijn. “Ik leg mijn hele ziel hier bloot, maar bij die aanvallen heb ik gehuild als een klein kind. Het voelde aan als tientallen messteken in mijn lichaam… Corona is de hel!”

“Morgen mag ik naar huis, maar ik zal er nog 14 dagen moeten blijven om uit te zieken”, vertelt Amaryllis. “Normaal zou ik nog een dag langer moeten blijven, maar de volgende patiënt moet komen. Dat is de harde realiteit.”