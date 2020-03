Dankzij nieuwe Netflix-functie kijk je tegelijk met je vrienden

Dankzij kan je in isolatie samen met je vrienden kijken naar en babbelen over je favoriete series. De streamingdienst heeft met Netflix Party een nieuwe extensie gelanceerd die je aan je browser moet toevoegen en waardoor je tegelijkertijd met andere mensen iets afspelen. Het programma komt met een chatluik met al je “OMG”’s en “Dat meen je niet”‘s.

We proberen allemaal het beste te maken van de tijd die de noodgedwongen thuis moeten doorbrengen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat heel wat mensen uren op Netflix spenderen, maar dat is toch niet hetzelfde als de ervaring niet kan delen met vrienden. Daar heeft de streamingdienst iets op gevonden. Dankzij Netflix Party kan je tegelijkertijd met andere mensen je favoriete serie bekijken en live je commentaar met hen deel.

Stemt streams op elkaar af

Netflix Party is een gratis extensie die je moet downloaden en automatisch aan je webbrowser wordt toegevoegd. Let op: het programma werkt voorlopig enkel voor Google Chrome. Het programma laat de streams in de verschillende huiskamers op elkaar afstemmen en opent ook een klein chatluikje aan de zijkant van je scherm. Daarin kan je je verontwaardiging of vernietigende commentaar met je vrienden.

Momenteel heeft Netflix Party iets meer dan 50.000 gebruikers, maar de verwachting is dat dat aantal door de wereldwijde maatregelen tegen de verspreiding van het nieuwe coronavirus sterk zal toenemen. Je kan de extensie downloaden op de website van Netflix.