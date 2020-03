Amerikanen bellen 911 omdat het wc-papier op is

De jacht op wc-papier is niet alleen een Belgisch fenomeen. Ook in de Verenigde Staten hamsteren inwoners het kleinood tot er niets meer over blijft in de supermarkten. Enkele bezorgde burgers hebben daarop naar het noodnummer gebeld.

“Het is haast niet te geloven dat we dit moeten melden”, zo post de Newport Oregon Police Department op Facebook, “maar bel niet naar 911 (het Amerikaanse alarmnummer) alleen omdat het wc-papier op is.”

De agenten wilden de onrustzaaiers best wel informeren, maar konden het niet laten zich van hun grappigste kant te laten zien. “De geschiedenis laat tal van voorbeelden zien van wat je kan gebruiken als je niet je favoriete ultrazachte naar citrusruikende tweelaags wc-papier kan vinden”, zo vervolgt de politie. “Zeelui gebruikten oud touw en ankerlijnen gedrenkt in zout water.”

Spons op een stok

En daarmee stoppen de voorbeelden niet. “De oude Romeinen gebruikten een spons op een stok. De Maya’s en de Amerikaanse kolonisten sprongen creatief om met het binnenste van maïskolven, terwijl boeren de pagina’s uit de Farmers Almanac scheurden…”

Na een nog langere opsomming volgt de eindconclusie. “Wees vindingrijk. Wees geduldig. Er is een toiletpapiertekort, maar ook dat gaat voorbij. Bel vooral geen 911. We komen geen toiletpapier brengen.”

Bron: Metro Nederland