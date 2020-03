Amerikaanse actrice excuseert zich na wansmakelijke uitlatingen over coronavirus

Vanessa Hudgens heeft haar excuses aangeboden nadat ze enkele dubieuze zaken zei over het coronavirus. Zo was ze van mening dat “het nu eenmaal een virus is en dat het onvermijdelijk is dat sommige mensen eraan sterven”.

De 31-jarige ‘High School Musical’-actrice ging maandagavond live op Instagram en reageerde op de aankondiging van Donald Trump dat het coronavirus – en de strijd daartegen – allicht nog kan duren tot juli en augustus. “Tot juli lijkt me bullshit. Sorry, maar het is een virus. Dat snap ik en ik kan het accepteren, maar tegelijkertijd: zelfs als iedereen het krijgt, gaan sommige mensen eraan sterven. En dat is erg, maar onvermijdelijk?”, klonk het.

“Ongevoelig en ongepast”

Haar uitspraken vielen helemaal niet in goede aarde. Eerst verdedigde ze zich nog door te stellen dat de woorden uit hun context gehaald waren, maar nu heeft ze zich toch geëxcuseerd. “Het spijt me als ik iemand pijn heb gedaan met de dingen die ik eerder heb gezegd. Ik besef dat mijn woorden ongevoelig waren en totaal ongepast gezien de situatie waarin ons land momenteel verkeert. Dit is een enorme wake-upcall voor mij geweest om beter op mijn woorden te letten. Ik hoop dat iedereen gezond en veilig blijft tijdens deze bizarre tijden”, schreef ze op Twitter.