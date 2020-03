CORONA. VRT-journaal zondag 19 uur “best bekeken ooit”

De crisis rond het coronavirus zorgt voor een piek in de kijkcijfers. Zo was het VRT-journaal zondag om 19 uur met 1,57 miljoen kijkers volgens de VRT “het best bekeken ooit”. En volgens DPG Media, het moederbedrijf boven tv-zenders VTM en Q2, zaten er zondag tussen 19 uur en 22.30 uur 2,8 miljoen kijkers voor de buis. “Meteen het hoogste aantal kijkers die naar tv keken sinds 30 december 2005”, luidt het bij DPG Media.

Grote gebeurtenissen of crisissituaties zorgen vaak voor hogere kijkcijfers op televisie. Dat is met de crisis rond het coronavirus niet anders. En natuurlijk is er ook het effect van de maatregelen die impact hebben op het sociale leven van de Vlamingen, denk aan de sluiting van restaurants en cafés en de annulaties van tal van socio-culturele evenementen.

“Nood aan correcte informatie”

Zo keken er zondagavond om 19 uur 1,57 miljoen mensen naar ‘Het Journaal’ op Eén. Dat zijn er ruim 600.000 meer dan de zondag voordien en volgens de VRT gaat het om het hoogste aantal kijkers sinds de start van de nieuwe meetmethode in 1997. “Het 19 uur-journaal van zondagavond was het meest bekeken ooit”, zegt netmanager Olivier Goris.”«De nood aan heldere en correcte informatie is bijzonder groot”, vult Inge Vrancken, hoofdredacteur van ‘Het Journaal’, aan.

Nieuwsupdates scoren ook hoog

Ook bij VTM scoren de nieuwsuitzendingen erg hoog. Zo keken er op zondagavond 776.000 kijker naar VTM NIEUWS (tegenover 700.000 de zondag voordien), goed voor een marktaandeel van 31,6%. Het VTM NIEUWS van zaterdagavond kwam zelfs uit op 825.000 kijkers en een marktaandeel van 36,6%. En ook de nieuwsupdates scoren hoog. Zo werd de update van zondagavond laat gevolgd door bijna een half miljoen mensen (472.000), goed voor een marktaandeel van 37,7%.

Zondagavond tussen 19 uur en 22.30 uur zaten er, verspreid over alle zenders, 2,8 miljoen Vlamingen voor de buis. Dat is volgens DPG Media het hoogste aantal kijkers sinds 30 december 2005.