Johny Voners verliest strijd tegen kanker

‘F.C. De Kampioenen’-acteur Johny Voners is overleden. Hij werd 74 jaar.

In 2018 werd bij Voners kanker vastgesteld. Vorige maand ging hij daarvoor opnieuw in behandeling. Daardoor werden de opnames voor een nieuw ‘F.C. De Kampioenen’-seizoen én zijn theatertournee ‘Et alors… en dan… Voners’ stilgelegd. Dinsdagmiddag is hij in intieme kring overleden. Dat meldt de VRT.

Xavier Waterslaeghers

Voners was vooral bekend door zijn rol als beroepsmilitair en amateur-doelman Xavier Waterslaeghers in ‘F.C. De Kampioenen’. Bijna 30 jaar lang speelde hij het komische typetje dat meer snakte naar zijn ‘dagschotel’ dan naar zijn ‘Carmenneke’, of ‘sjoeke’, die thuis duidelijk de plak zwaaide. Hij speelde tevens mee in de vier ‘Kampioenen’-films.

Nand Buyl

Maar Voners was veel meer dan Xavier Waterslaeghers alleen. In zijn jonge jaren zong hij Charles Aznavour op schoolfeestjes en tijdens zijn legerdienst. Later trok hij naar het Koninklijk Conservatorium in Brussel, waar hij les kreeg van acteur Nand Buyl.

‘De collega’s’

In de jaren zestig trad Johny Voners enkele seizoenen op met cabaretgroepen Malingenkolder en Mam’sel. Begin jaren zeventig was hij verbonden aan de Koninklijke Vlaamse Schouwburg in Brussel, nadien aan het Fakkeltheater in Antwerpen. Intussen speelde hij mee in verschillende tv-series: ‘Axel Nort’, ‘Beschuldigde sta op’, ‘De collega’s’ en ‘Het pleintje’.

Zangcarrière

In 2001 bouwde Johny Voners zijn zangcarrière uit. Hij werkte aan een Aznavour-repertoire en bracht ook de cd ‘Aznavoners’ uit. In 2018 bracht hij Nederlandse adaptaties van Charles Aznavour.