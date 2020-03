IN BEELD. Natuur neemt haar plaats terug in in Venetië tijdens lockdown

Op Facebook zijn verschillende beelden verschenen waarop te zien is hoe de kanalen in Venetië vol met vis zitten nu er door de lockdown geen gondels meer op varen.

Sinds Italië vorige week volledig in lockdown ging, is van de weinig overgebleven toeristen al helemaal geen sprake meer. De gondeliers legden al even daarvoor het werk neer, wat ervoor zorgde dat de immer drukbevaren Venetiaanse kanalen er nu erg kalm bijliggen. Dat zorgt blijkbaar voor verrassingen: op onderstaande video en foto’s, die gedeeld werden in de Facebook-groep ‘VENEZIA PULITA’ (rein Venetië) is te zien hoe het in het normaal levenloze water nu krioelt van de vissen.

Ter vergelijking: zo zagen de kanalen eruit toen er nog op gevaren werd.

Het water is er nu ook veel helderder en blauwer. Geen gondels betekent immers ook geen vervuiling meer.