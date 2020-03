Uitdagende financiële vraagstukken bij stad Antwerpen

Antwerpenaars rekenen erop dat de stad hun geld slim, helder en duurzaam beheert. Daarom zoeken ze regelmatig knappe cijferkoppen met financiële knowhow en analytische skills. Experten die overtuigen met aanpak en visie, zoals Merel en Simon.

Merel De Maeyer, financieel consulent bij de cel visum: «Vijf jaar geleden maakte ik als advocate de overstap naar Stad Antwerpen als financieel/juridisch consulent. Ik had geen specifieke financiële achtergrond, maar wel interesse in financiële processen. In naam van de financieel directeur verleen ik vandaag visum op de uitgaven van de stad. Dat betekent dat ik onderzoek of ze wettig en regelmatig zijn, en of ze passen binnen de meerjarenplanning van de stad.»

Simon Delespaul, fiscaal juridisch adviseur: «De stad is actief op heel verschillende domeinen, en heeft een hoop menselijke kennis en ervaring in al die materies in huis. Je samen met beleidsmakers en specialisten op een project kunnen storten, en hen kunnen adviseren over hoe ze best met fiscale en juridische risico’s omgaan, vind ik het aantrekkelijkste aspect van mijn job.

Het kan daarbij gaan van de aanpak van een bodemsaneringsproject tot een nieuwe juridische structuur voor de stedelijke musea, en van een geschil over niet-betaalde facturen tot de financiële mogelijkheden en risico’s van een groot stadsvernieuwingsproject.»

Merel: «Ook ik behandel heel gevarieerde dossiers, voor grote en kleine bedragen, en over de meest uiteenlopende onderwerpen. Het is vaak nodig om met collega’s over heel de stad samen te werken om complexe projecten tijdig goedgekeurd te krijgen, zonder het ingewikkelde financiële en juridische kader waaraan we als stad gebonden zijn uit het oog

te verliezen.»

Simon: «Alle kansen dus om jezelf elke dag uit te dagen en verder

te ontwikkelen!»