Opnames van ‘Familie’ en ‘Thuis’ worden tijdelijk stilgelegd

Het coronavirus legt ook de opnames van de populaire dagelijkse tv-reeksen ‘Familie’ (VTM) en ‘Thuis’ (Eén) voorlopig stil. Veiligheidsoverwegingen voor cast en crew brengen de tv-zenders tot deze beslissing, overigens na onderling overleg.

Voor de komende weken zijn er nog voldoende afleveringen om ‘Familie’ tot en met vrijdag 17 april te blijven uitzenden. Wanneer de opnames terug opgestart worden, wordt nog bekeken. DPG Media bekijkt wat er met andere producties die op de planning staan gaat gebeuren.

“De gezondheid van cast en crew staat voorop. Het is nu van groot belang om ervoor te zorgen dat de verspreiding van het coronavirus zo goed mogelijk wordt ingedijkt. Het spreekt voor zich dat dit op termijn ook impact zal hebben op ons programmaschema. We zijn volop aan het bekijken hoe we één en ander moeten bijsturen”, zegt Dirk Lodewyckx, algemeen directeur TV, Streaming en Radio bij DPG Media.

Afzeggingen van locaties

De opnames van ‘Thuis’ liggen voorlopig eveneens tot en met 3 april stil. De dagelijkse fictiereeks blijft op Eén doorlopen. Momenteel zijn er nog zeker tot 17 april afleveringen. Ook voor ‘Loslopende wild en gevogelte’ worden de opnames gestaakt tot 3 april. Door afzeggingen, van bijvoorbeeld locaties, is beslist om ook hier een pauze in te lassen. Andere fictieproducties van Eén bevinden zich niet in de opnamefase en kunnen daardoor doorgaan, aldus de openbare tv-zender.