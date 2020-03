Met deze drie tips ontmasker je een leugenaar

Iedereen liegt wel eens, meestal is dat om bestwil. Volgens een onderzoek van HushHush.com uitgevoerd bij 2.531 volwassen liegen mannen gemiddeld drie keer per dag. Vrouwen zouden daarentegen ongeveer één keer per dag een leugen vertellen. Maar hoe herken je nu een leugenaar?

Mensen liegen dagelijks, maar sommigen meer dan anderen. Een leugentje om bestwil van tijd tot tijd kan zeker geen kwaad, maar het is toch handig om te weten wanneer iemnd je bedot. Met de volgende drie tips houdt niemand je meer voor de zot.

1. Te veel informatie

Leugenaars geven vaak te veel informatie mee. Dit doen ze om de andere persoon te misleiden en op andere gedachten te brengen. Dus als je iemand veel hoort vertellen, terwijl je enkel een ja/nee-vraag hebt gesteld, is dat verdacht.

2. Zenuwen

Iemand die leugens vertelt, staat vaak onder druk. De ondervraagde moet ter plaatse snel iets weten te verzinnen. Dit zorgt voor zenuwen bij de leugenaar waardoor hij of zij over zijn woorden begint te struikelen. Ook zal de persoon automatisch vaker beginnen slikken om op die manier zijn droge keel weg te werken.

3. Lichaamsuitdrukking

Ook aan de manier waarop iemand lacht, kan je zien of de persoon al dan niet liegt. Als hij enkel lacht met zijn mond, dan heeft hij of zij hoogstwaarschijnlijk iets te verbergen. Als je echt lacht, dan zie je dat over heel het gezicht en vooral aan de ogen. Iemand die vaak met de ogen knippert of vaak aan zijn hoofd zit, houdt je waarschijnlijk voor de zot.

Wanneer je één van de vorige kenmerken bij iemand herkent, dan moet je doorvragen. Door de hoge druk op zijn of haar schouders zal de leugenaar per ongeluk de waarheid zeggen. Zo ontmasker je iemand die liegt en houdt niemand je meer voor de gek.