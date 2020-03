Hilary Duff haalt uit naar feestende millennials: “Stop met oudere mensen te doden”

De Amerikaanse zangeres en actrice Hilary Duff (32) heeft kritiek geuit op de – veelal jonge – mensen die de maatregelen tegen het coronavirus niet serieus nemen. Dat deed ze op Instagram.

Niet alleen in ons land lappen sommige mensen de coronamaatregelen aan hun laars. Ook in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk blijven sommigen gewoon uitgaan, tot grote frustratie van de meeste mensen.

Ook ‘Gossip Girl’-actrice Hilary Duff en zangeres van onder meer ‘So Yesterday’ hekelt dat gedrag, en daarom deelde ze een filmpje op Instagram waarin ze uithaalt naar dergelijke koppige mensen, in het bijzonder naar millennials (mensen die geboren zijn tussen 1981 en 2000; red.). “Aan alle jonge millennials die blijven uitgaan en feesten: ga naar huis. Stop met oudere mensen te doden”, trekt ze van leer.

“To all you young millennial assholes that keep going out and partying: GO HOME. Stop killing old people please.” – Hilary Duff pic.twitter.com/CE8O8Tvf1X

— Ξvan Ross Katz (@evanrosskatz) March 16, 2020