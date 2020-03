BREAKING. Meer dan duizend bevestigde besmettingen in België en vijfde dode

Er zijn in België 172 nieuwe besmettingen van het coronavirus vastgesteld. Dat hebben Steven Van Gucht en Emmanuel André van het Wetenschappelijk Comité voor het coronavirus gezegd op een persconferentie. De teller staat daarmee op 1.058 bevestigde coronabesmettingen. Er is ook een vijfde overlijden vastgesteld.

In het netwerk van laboratoria werden zondag meer dan 1.279 stalen getest, waarvan 172 positief bleken op Covid-19. Iets meer dan 13% van de testen was dus positief. Het gaat om 17 patiënten in Brussel, 80 patiënten in Vlaanderen en 68 patiënten in Wallonië. Er is geen informatie over de woonplaats van de zeven anderen.

Hospitalisatie

Van de coronapatiënten in ons land worden er 252 gehospitaliseerd, daarvan liggen er 53 op intensieve zorgen en 31 van hen wordend beademd. Een vijfde persoon is nu ook overleden aan het coronavirus. Het gaat om een 88-jarige persoon, melden de interfederale woordvoerders. “Heel ernstige gevallen in het ziekenhuis zijn meestal bejaarden. Dat tonen de sterfgevallen ook. Maar jongere mensen kunnen ook in het hospitaal terecht komen, al genezen zij meestal. Over karakteristieken zoals leeftijd van de patiënten of onderliggende aandoeningen hebben we nog niet voldoende informatie”, vertelt interfederaal woordvoerder Van Gucht.