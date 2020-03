BIZAR. Deze Duitsers zijn de enigen die niets afweten van de corona-pandemie

COVID-19 houdt de hele wereld in z’n greep, en in Europa is het onmogelijk om via het nieuws niet meer met het virus geconfronteerd te worden. Of zo lijkt het toch, want in Duitsland zijn er nog enkele mensen die helemaal niets afweten van de huidige pandemie: de kandidaten van de Duitse ‘Big Brother’. De programmamakers zijn ook niet van plan om daar verandering in te brengen.

Het concept van het reality-programma ‘Big Brother’ is simpel: sluit een groep mensen 100 dagen op in een huis dat volledig afgesloten is van de buitenwereld en laat miljoenen kijkers al hun bewegingen, ruzies en liefdesaffaires volgen. Een vaak spannende realiteit, maar wat als de realiteit buitenshuis een grimmiger karakter heeft? De 14 kandidaten van de Duitse versie van Big Brother hebben geen flauw benul dat hun naasten waarschijnlijk wc-papier en pasta zijn gaan hamsteren terwijl de teller met aantal bevestigde besmettingen er op bijna 5.000 staat. Dat verklaarde de commerciële tv-zender Sat1 aan Duitse media.

Zwijgplicht

Toen een deel van de kandidaten op 6 februari hun intrek nam in het Big Brother-huis, was er van de huidige crisis immers nog geen sprake. Er waren toen slechts enkele gevallen bevestigd bij autoleverancier Webasto in München, het woord ‘epidemie’ – laat staan ‘pandemie’ – kwam nog bij niemand op. De kandidaten werden ter voorzorg wel getest op het coronavirus, en testten allen negatief. Een dikke maand na hun afsluiting van de buitenwereld, hebben de kandidaten echter nog niks vernomen over de onrust die om hen heen woedt. Nieuwe kandidaten die nadien pas het huis betraden (en die overigens ook getest worden), werden ook verplicht om te zwijgen over de ontwikkeling van de corona-situatie.

TIL that the folks on Germany’s Big Brother show have no idea about COVID-19. Just attractive people drinking, living care-free. Never before has the phrase “ignorance is bliss” been more true. — Callip Hall (@CallipH) March 16, 2020

Ethisch verantwoord

De deelnemers aan het reality-programma zitten nota bene opgesloten in twee woningen in Keulen, een stad die in de deelstaat Noordrijn-Westfalen ligt. Met 2.100 besmettingen en zes doden is dat momenteel de zwaarst getroffen Duitse regio. De programmamakers vinden hun keuze om de kandidaten in het ongewisse te laten niet onethisch. Slechts onder bepaalde omstandigheden krijgen de deelnemers informatie over wat er zich in de buitenwereld afspeelt, bijvoorbeeld wanneer een familielid ziek is. Ook als een vriend of familielid besmet is met het virus zou dat gemeld worden. “Natuurlijk worden de bewoners geïnformeerd als er reden is om dat te doen”, verklaarde een woordvoerster aan Süddeutsche Zeitung. Bovendien wordt de beslissing over welke informatie aan de kandidaten wordt meegedeeld in overleg met de familieleden gemaakt.

This will be a scifi movie based on a reality show based on a scifi book https://t.co/lUVkLh4rst — valeska (@iatemuggles) March 15, 2020

Volgens Sat1 zouden er wel speciale hygiënemaatregelen zijn genomen om de deelnemers en de crew te beschermen tegen besmetting het coronavirus – buiten het medeweten van de deelnemers in. Vanavond wordt een spannend moment, want dan staat een liveshow gepland. Daar is normaal publiek bij, maar dat zal nu dus anders zijn. Het valt nog af te wachten of de programmamakers de kandidaten daar tekst en uitleg bij zullen verschaffen.