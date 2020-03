Bart De Wever wil avondklok en samenscholingsverbod invoeren

De Antwerpse burgemeester Bart De Wever (N-VA) eist een avondklok en samenscholingsverbod in alle Vlaamse gemeenten in de strijd tegen het coronavirus.

Bart De Wever heeft in het VTM Nieuws opgeroepen om bijkomende maatregelen te treffen tegen het coronavirus. Zo wil hij dat er een avondklok komt – een uitgangsverbod vanaf 22 uur – en overdag een samenscholingsverbod waarbij niet meer dan 10 personen op één plaats mogen samenkomen.

Op vraag van politie

De Antwerpse burgemeester benadrukt dat alle politiekorpsen in Vlaanderen dergelijke regels vragen om verdere besmettingen met het coronavirus tegen te houden. Het afgelopen weekend hokten op verschillende plaatsen immers heel wat grote groepen samen, ondanks de duidelijke waarschuwingen van de overheid. “Ik zou de federale overheid willen oproepen een uitgaansverbod voor de nacht af te kondigen, bijvoorbeeld vanaf 22 uur voor alle niet-essentiële verplaatsingen. Daarnaast een samenscholingsverbod voor overdag, niet meer dan tien mensen samen. Dat is de vraag van de lokale politie, en die wordt ondersteund door de hele lokale politie in Vlaanderen, om dat vandaag nog in te voeren. We zien het aantal besmettingen en de curve, en er zijn veel drastischer maatregelen nodig”, klinkt het.