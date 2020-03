Dit Zuid-Afrikaanse bedrijf legt wegen aan met gerecycleerde plastic melkflessen

Je versleten wegen opnieuw aanleggen met gerecycleerde plastic melkflessen: dat zijn twee vliegen in één klap. In Zuid-Afrika heeft een bedrijf een nuttige oplossing gevonden voor het plastic afvalprobleem van het land.

De wegen in Zuid-Afrika liggen er niet overal goed bij, en dat kost het land veel geld. Putten in de weg zouden inwoners in totaal jaarlijks 3,4 miljard dollar (ongeveer 3 miljard euro) aan voertuigschade, vrachtschade en verwondingen kosten, aldus cijfers van de Zuid-Afrikaanse wegenfederatie. Tegelijk heeft het land, zoals zovele andere, een plastic afvalprobleem. Shisalanga Construction werd in augustus het eerste bedrijf dat de heraanleg van een weg deed met asfalt dat deels gemaakt werd uit gerecycleerd plastic. Voor 400 meter weg waren er ongeveer 40.000 plastic melkflessen van 2 liter nodig.

De weg naar recyclage

Hoe gaat dat in z’n werk? De melkflessen, die uit hogedichtheidpolyetheen (HDEP) bestaan, worden eerst verzameld uit de stortplaatsen – in tegenstelling tot in Europa wordt het plastic afval niet thuis opgehaald. Eens verzameld wordt het plastic door een lokale fabriek tot pellets gemalen. Die worden vervolgens verhit tot 190 graden Celsius tot ze gesmolten zijn, en dan vermengd met andere additieven. Dit goedje vervangt het bindmiddel van het asfalt.

Volgens Shisalanga Constructions komen er bij hun productieproces minder giftige emissies vrij dan bij traditionele methoden. Bovendien zou de verbinding duurzamer en meer waterbestendig zijn dan conventioneel asfalt, wat het bestand maakt tegen temperaturen tussen 70 graden Celsius en 22 graden onder nul. Dat het asfalt duurzamer is (de gemiddelde nationale levensduur van een weg ligt nu op 20 jaar), zou dan ook een financiële besparing betekenen – het productieproces is verder even kostelijk als andere.

“Spectaculaire resultaten”

“De resultaten zijn spectaculair”, zegt Deane Koekemoer, algemeen directeur van Shisalanga Constructions. Het gebruik van plastic melkflessen in wegen zou een nieuwe markt voor plastic afval kunnen aanboren, waardoor meer plastic uit stortplaatsen over het hele land kan worden gehaald. Van al het recycleerbaar plastic in Zuid-Afrika is 70% nu afkomstig van stortplaatsen.

Toch zijn er ook bedenkingen. Zo zouden er enerzijds tijdens het productieproces mogelijk kankerverwekkende gassen en anderzijds bij het afslijten van de weg microplastics kunnen vrijkomen. “Zulke problemen moeten wel opgelost worden, anders dragen we tot het afvalprobleem bij in plaats van het op te lossen”, zegt Georges Mturi van de Council for Scientific and Industrial Research (CSIR). Shisalanga Constructions, dat vijf jaar onderzoek deed naar de technologie, beweert dat hun plastic mix het risico op microplastics vermindert.

Niet-recycleerbaar plastic

Zuid-Afrika is niet het eerste land dat met het idee van plastic wegen op de proppen kwam. India deed het hen 17 jaar geleden al voor, en ook in Europa, Noord-Amerika en Australië werd het concept al uitgetest. Sommige bedrijven proberen nu om ook niet-recycleerbaar plastic te gebruiken. Wetenschapper Mturi is kritisch: “dit is momenteel te riskant in termen van het vrijkomen van microplastics, de eigenschappen van dit plastic zijn immers te variabel.” Koekemoer ziet het iets rooskleuriger, en hoopt in de toekomst door het gebruik van alle soorten plastic in wegen het afvalprobleem deels op te lossen.