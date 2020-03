Vier tips om te zien of vis nog vers genoeg is

Vis is lekker en gezond, want het bevat vetzuren die goed zijn voor je hart en bloedvaten. De Nederlandse overheid raadt ons daarom ook aan om het wekelijks te eten. Maar wanneer is het diertje nog geschikt om te eten? Hieronder staan vier punten waarop je moet letten vooraleer je vis koopt of eet.

Het Voedingscentrum, een Nederlandse overheidsorganisatie geeft vier punten waarop je moet letten vooraleer je een vis eet. Zodra één van de volgende punten niet overeenkomt met wat je in de frigo of winkel ziet liggen, is het wellicht niet vers genoeg meer.