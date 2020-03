“Snelle stijging van aantal nieuwe besmettingen”

In België zijn 197 nieuwe besmettingen van het coronavirus vastgesteld. «We zien een snelle stijging, die zich waarschijnlijk nog zal doorzetten», dat meldt interfederaal woordvoerder Steven Van Gucht. «We hopen wel dat het zich zal stabiliseren. Daarvoor vragen we iedereen om zich aan de richtlijnen te houden.»

In totaal zijn er 197 nieuwe besmettingen vastgesteld. Ondertussen zijn 163 mensen opgenomen, waarvan 33 op de afdeling intensieve zorgen. Het vaktijdschrift Le Spécialiste meldt dat drie specialisten van rond de veertig jaar besmet zijn, hun toestand is ernstig. «De mensen bij wie nu een besmetting is vastgesteld, zijn mensen die een tweetal weken geleden zijn blootgesteld aan het virus», zegt Van Gucht. «De impact van de maatregelen die donderdagavond genomen zijn, gaan we pas merken over een tiental dagen.»

Maatregelen goed nageleefd

Binnen België werden de opgelegde maatregelen en richtlijnen in het algemeen goed nageleefd, zegt minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V): «Er zijn eigenlijk geen inbreuken te melden. Zaterdag zijn er wel een 100-tal tussenkomsten en waarschuwingen geweest.»

Fraude met mondmaskers

De mondmaskers die de overheid heeft besteld voor zorgmedewerkers die in aanraking komen met het coronavirus dreigen er niet te komen. Er is mogelijk sprake van fraude door een producent in Turkije, zo heeft minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) gemeld. Het dossier is overgemaakt aan het Brussels parket, dat voor het internationale luik ondersteund wordt door het federaal parket.