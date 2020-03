VIDEO. Man die reporter VTM Nieuws kuste, is opgepakt

De man die zaterdagavond een journaliste van VTM Nieuws tijdens een live-uitzending in Antwerpen op de wang kuste, is opgepakt. Dat meldt de Antwerpse politie zondag.

“Enkele collega’s van de mobiele eenheid herkenden de man van een eerdere politie-interventie”, aldus de politie. De man bleek kort na het incident bestuurlijk aangehouden in het kader van illegaliteit toen hij in dronken toestand lag te slapen op de Grote Markt. Er werd een proces verbaal opgemaakt voor aanranding van de eerbaarheid en de man werd verhoord.

Het dossier is overgemaakt aan het parket van Antwerpen voor opvolging, de man zelf werd ter beschikking gesteld van de dienst vreemdelingenzaken.

“Onverantwoord gedrag”

De nieuwsredactie van VTM Nieuws had zaterdagavond al scherp gereageerd op het incident. “Niet alleen is dit een aanranding van de eerbaarheid, ook is dit in coronatijden onverantwoord gedrag”, aldus VTM Nieuws. “In deze tijden is het cruciaal dat journalisten hun werk kunnen doen en verslag kunnen uitbrengen in veilige omstandigheden. Verslaggeving rond corona is nu namelijk cruciaal. We roepen alle mensen op om journalisten hun werk te laten doen en een veilige afstand te houden”, zei hoofredacteur ad interim Nicholas Lataire.