Wachtwoorden die je nooit mag gebruiken

Voor het vijfde jaar op rij zijn de twee meest gebruikte wachtwoorden ‘123456’ en ‘password’. Ondanks de vele verwittigingen van digitale privacy en cybersecurity experts blijven mensen kiezen voor makkelijke wachtwoorden die eenvoudig te hacken zijn.

We blijven makkelijke wachtwoorden gebruiken, dat blijkt uit gegevens van NordPass. Jaarlijks publiceert het softwarebedrijf een lijst met de 200 slechtste codes van het afgelopen jaar. Om de lijst te kunnen maken, baseert NordPass zich op 5 miljoen bekendgemaakte wachtwoorden op het darkweb. De resultaten komen voornamelijk van gebruikers uit Europa en Noord-Amerika.

“De afgelopen jaren zijn tal van privégegevens van online gebruikers openbaar gemaakt door datalekken. De laatste tijd is het onmogelijk om enkele dagen door te brengen zonder dat er zich een nieuw voorval voordoet”, zegt Daniel Markuson, expert in digitale privacy bij NordVPN. Door toegang te hebben tot tal van privégegevens is het belangrijk om nooit hetzelfde wachtwoord op meerdere plekken te gebruiken.

Hieronder vind je een lijst met de tien slechtste wachtwoorden van 2019.

123456 test1 password zinch g_czechout asdf qwerty iloveyou abc123 111111

Daniel Markuson geeft enkele tips waarop je moet letten bij het kiezen van een wachtwoord.

1. Gebruik nooit een kort wachtwoord

Hoe meer karakters je code telt, hoe moeilijker het is voor een cybercrimineel om je wachtwoord te kraken. Kies daarom voor een lang wachtwoord met verschillende soorten tekens. Wissel hoofdletters en kleine letters af en voeg er cijfers aan toe.

2. Gebruik lange geheimzinnige zinnen

Een woord gebruiken uit het woordenboek is niet aangeraden, maar als je er zes of zeven combineert, maak je het een hacker zeer moeilijk. Je kan bijvoorbeeld gaan voor ‘zebra auto huis computer schoen vakantie’. De kans dat iemand dit ontcijfert, is zeer klein.

3. Gebruik een ezelsbruggetje

Kies hierbij voor een zin, bijvoorbeeld ‘Een Reis Om De Wereld In 80 Dagen’. Deze zin ga je vervolgens omvormen tot ‘ErodWi80d’. Zo onthoud je het makkelijker en komt een hacker er nooit op.

4. Hou je wachtwoorden bij elkaar

Aangezien je nooit hetzelfde wachtwoord gebruikt op verschillende websites kan het na een tijd best lastig zijn om al je codes te onthouden. Je wachtwoorden in een boekje neerschrijven of online bijhouden op LastPass of NordPass is een mogelijkheid.

Het is zeer belangrijk om een geschikt wachtwoord te kiezen voor websites en online betalingen. Die bevatten privéinformatie die je absoluut niet in andermans handen wil zien vallen. Pas daarom je wachtwoorden aan naar iets complexer.