VTM tikt Gers Pardoel voor deze reden stevig op de vingers

VTM heeft Gers Pardoel, een van de juryleden in The Voice Kids, op Twitter publiek op de korrel genomen. De Nederlandse rapper had een boodschap gedeeld waarin hij mensen aanraadt elkaar liefde te knuffelen en handen te geven, iets wat de commerciële omroep maar matig kon waarderen.

“Wees alsjeblieft lief voor jezelf en voor elkaar”, staat te lezen in de post van Gers Pardoel. Liefde is het enige dat het coronavirus echt kan stoppen, meent hij, en dus vindt het niet kunnen dat het virus ervoor zorgt dat fysiek contact uit den boze is. “Geef elkaar wel een hand, geef elkaar wel een knuffel en geef elkaar wel je liefde”, schrijft hij.

Richtlijnen

Dat gaat lijnrecht in tegen de richtlijnen van epidemiologen en virologen, die iedereen net aanraden om afstand te houden en fysiek contact uit te stellen tot het virus verdreven is. Ook VTM raadt dat aan in een campagne met populaire gezichten als Koen Wauters, en de zender reageerde dan ook kordaat op de post van Pardoel. “We betreuren je reactie, Gers, en kunnen alleen maar iedereen aanraden om alle voorzorgsmaatregelen ter harte te nemen.”



We betreuren je reactie, Gers en kunnen alleen maar iedereen aanraden om alle voorzorgsmaatregelen ter harte te nemen. Deze kan je altijd hier vinden 👉 https://t.co/kbdwFcPZ1A — VTM (@VTM) March 13, 2020