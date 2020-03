Nederlandse politie op zoek naar dierenbeul die kat onthoofdde

De Amsterdamse politie is op zoek naar mensen die informatie hebben over een kat die onthoofd werd gevonden in het Flevopark. Het lichaam en het hoofd van de kat werden in de bosjes aangetroffen in de buurt van een horecagelegenheid daar.

De politie doet onderzoek naar de dood en het achterlaten van het dier. Het gaat volgens de politie om een volwassen Europese korthaar met een rode vacht. De kat was niet voorzien van een halsband en ook niet gechipt. Op de kat werden geen tekenen van verwaarlozing aangetroffen. Het dier lag waarschijnlijk nog maar kort op de plek in het Flevopark.

Politie zoekt getuigen

Er zijn nog veel vraagtekens, want de politie weet niet van wie de kat was. “Bent u getuige geweest van het dumpen van de kat? Weet u van wie deze kat is (geweest)? Mist u een dergelijke kat in uw omgeving?”, vraagt de politie. Op Facebook stromen de geschokte reacties binnen.