Hoe ontstaat de hik en wat kan je er tegen doen?

Iedereen heeft al wel eens de hik gehad. Het is niets ernstig, maar blijft irritant. Alles begint bij een prikkeling in het middenrif. Daardoor stopt je ademhaling en ontstaat er een hik, maar wat kan je er precies tegen doen?

Iedereen krijgt wel eens de hik, de irritante klank die uit je keel komt. Daar wil je altijd zo snel mogelijk van verlost geraken. Het gehik komt nadat er een prikkeling ontstaat van de zenuwen ter hoogte van het middenrif. Hierdoor trekt deze snel en krachtig bijeen. Het strotklepje sluit, waardoor je een seconde lang geen lucht binnenkrijgt en je ademhaling even ophoudt. Dat leidt tot het irritante hikgeluid.

Chronische hik

Doorgaans krijg je de hik door snel te eten of drinken. Ook roken, alcohol, temperatuurschommelingen, zwangerschap en medicijngebruik kunnen leiden tot de hik. Er is al veel onderzoek gedaan naar het irritante geluid, maar vreemd genoeg blijkt het geen functie te hebben. In de meeste gevallen duurt de hik enkele minuten en is deze onschuldig. Maar sommige mensen hebben te maken met een chronische hik. In dat geval duurt het langer dan 48 uur en dat kan zeer vermoeiend zijn aangezien het veel energie vraagt. Het kan op den duur zelfs leiden tot pijn in de borstkas.

Vijf tips om zo snel mogelijk van de hik verlost te geraken: