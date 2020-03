Dit mag je nooit doen als je pasta kookt

Niets zo vervelend als spaghettislierten die aan elkaar en aan de kookpot blijven plakken. Om dat te verhelpen doen we allemaal een scheutje olie in het water. Maar nu blijkt dat je dat helemaal niet mag doen. Hoe zit dat precies?

Metro UK sprak met Guido Pedrelli. De man richtte Nona Box op, een bedrijf dat maaltijdboxen levert met enkel Italiaanse gerechten. Pedrelli zegt dat het geen enkele zin heeft om olie toe te voegen aan het kookwater. “Het is een mythe dat pasta er niet meer van gaat plakken”, aldus de man.

Roeren door de pasta

“Olie en water kan je ook niet met elkaar mengen, dus het is onwaarschijnlijk dat er een druppel olie op de pasta zal terechtkomen tijdens het koken”. Hoe kunnen we het plakkende spaghettislierten dan wel tegengaan? “Simpel, af en toe door de pasta roeren.”

Volgens Pedrelli mogen we ook nooit kip bij een pastagerecht serveren, gebruiken we best geen gemalen Parmezaanse kaas uit zakjes (die rasp je best zelf) en mag je pasta niet in de saus baden. Maar als je graag veel saus eet, hoef je daar natuurlijk niet akkoord mee te gaan. Schep maar zoveel saus op als je wil!