Bewaar je ketchup beter in de kast of in de koelkast?

Heb jij met je levenspartner ook wel eens de discussie over waar je de ketchup moet bewaren? In de koelkast of in de kast? Drie experten van Which?, de Britse Test Aankoop, klaarden de kwestie uit.

Als jij ervan overtuigd bent dat je ketchup moet bewaren in de koelkast, dan hebben we slecht nieuws voor je. Ondanks het feit dat Heinz Tomato Ketchup aanbeveelt om hun goedje koel te bewaren én binnen de acht weken te consumeren, is dat volgens de experten absoluut niet nodig. “Het neemt alleen maar meer plek in”, aldus Dr. Sarah Schenker.

Zuur

“Ketchup bestaat onder andere uit azijn en tomaten. Die zijn van nature ook zuur. Daardoor kan je ketchup op kamertemperatuur bewaren”, aldus de experten. “Tenzij je natuurlijk graag koude ketchup bij je frietjes eet, dan zet je de fles wel gewoon in de koelkast. Maar het moet dus niet per se.”

En andere voedingsmiddelen?

Mayonaise, daarentegen, plaats je best wél in de ijskast. Er zit namelijk te weinig azijn in om het op kamertemperatuur te bewaren.

Het expertenteam deed trouwens over 21 voedingsmiddelen een uitspraak:

Koelkast: mayonnaise, pesto, tartaarsaus, salade dressing, confituur, esdoornsiroop

Kast: Ketchup, bruine saus, honing, muntsaus, augurken, olijfolie, sojasaus, mango chutney, azijn, chilisaus, worcestershiresaus

Koelkast of kast: Engelse mosterd, Dijon mosterd, volkoren mosterd, pickles