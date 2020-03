OVERZICHT. Met deze maatregelen wil de regering het coronavirus indammen

Na afloop van de Nationale Veiligheidsraad heeft de regering gisteravond een reeks drastische maatregelen aangekondigd. Vanaf middernacht gaan cafés en restaurants dicht en worden lessen in scholen opgeschort.

Er zijn 153 nieuwe coronabesmettingen, het totaal komt daarmee op 556. “We staan aan het begin van de epidemie, met de maatregelen kunnen we levens redden”, zegt het Nationaal Crisiscentrum. Om een opdeling te maken: er zijn 8 besmettingen in Brussel, 61 in Vlaanderen en 84 in Wallonië.

Hieronder een kort overzicht:

Openbaar vervoer