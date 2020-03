IN BEELD. Vijf fashiontrends voor Spring/Summer 2020

De modeweken in Parijs, New York, Londen en Milaan voorspelden vorig jaar al wat we deze lente en zomer zouden dragen. Overheersen de bermuda, hoepelrok en het hawaiihemdje – al dan niet in een meer draagbare vorm – binnenkort het straatbeeld?

Janne Vandevelde

Bermuda

Eindelijk is er een short waar je ook mee naar kantoor kan. De bermuda, die tot op je knie komt, zit comfortabeler dan de hotpants en is hipper dan ooit sinds Kendall Jenner in een leren exemplaar verscheen tijdens de modeshow van Longchamp. Op koudere dagen combineer je de bermuda met lange laarzen zoals Altuzarra en Celine en met zomers weer ga je voor sandalen (Bottega Veneta).

Heupen à la Marie Antoinette

Al aan het Franse hof tijdens de renaissance werden vrouwelijke heupen geaccentueerd om vruchtbaarheid te symboliseren. Anno 2020 doen we dat opnieuw, maar dit keer om vrouwen een prominentere plek in de maatschappij te geven. Als de ontwerpen van Thom Browne en Balenciaga een tikkeltje onpraktisch lijken, kan je ook opteren voor de meer draagbare creaties van Richard Quinn en JW Anderson.

Leder van kop tot teen

In de winter gingen we al voor de bijl, maar de lederen look kan je komend seizoen gerust doordragen . Kies je voor een klassieke lederen vest, een stoere broek of hul je je van kop tot teen in de stof, zoals Marni?

Neon

Pastelkleuren hebben hun plaats in het modelandschap heroverd, maar felle outfits blijven het voor het zeggen hebben. Onder andere Valentino en Christopher John Rogers leiden de neonrevolutie met fluostiftgroen, fuchsia en geel. Als je liever niet (letterlijk) in de spotlights staat, combineer je zachtere kleuren met een neon accessoire.

Voor hem: tropisch cool

De mannen gaan dit seizoen voor de look van de jonge Leonardo Di Caprio uit ‘Romeo + Juliet’: het hawaiihemdje. Of je nu kiest voor tropische palmbomen of diepblauwe oceanen met koraalrif: het retrohemdje draag je nonchalant met een paar losse knopen.