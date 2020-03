Dit product slaan we massaal in door het coronavirus

Door het coronavirus zitten heel wat mensen (noodgedwongen) thuis en dat heeft zo zijn gevolgen. Streamingdiensten als Netflix beleven hoogdageg, maar een mens kan nu eenmaal niet de hele dag series kijken. En dus gaan we op zoek naar andere manieren om ons bezig te houden. Een daarvan is wel erg opvallend.

Pasta en conserven blijken niet de enige producten die we massaal beginnen hamsteren. Ook seksspeeltjes moeten eraan geloven. Nu we plots meer tijd om handen hebben (op café gaan of een voetbalwedstrijd bijwonen zit er niet meer in), gaan we genieten van de kleine dingen in het leven. En wat is beter dan een welverdiend orgasme om jezelf wat op te monteren?

Meer tijd voor seks

Seksspeeltjesbedrijf Womanizer is een van de weinige firma’s die baat heeft bij het coronavirus. Een gebrek aan tijd is een van de belangrijkste redenen waarom ons seksleven weleens in een vergeethoekje wordt geduwd en daar komt nu dus op onverwachte wijze verandering in. Womanizer zag zijn verkoopcijfers de afgelopen weken dan ook de hoogte inschieten: er werden maar liefst 50% meer speeltjes verkocht dan verwacht. Tussen 1 januari en 6 maart 2020 nam de verkoop over heel de wereld spectaculair toe.

Italië: 60% meer dan verwacht

Frankrijk: 40% meer dan verwacht

Verenigde Staten: 75% meer dan verwacht

Canada: 135% meer dan verwacht

Duitsland en Oostenrijk: 40% meer dan verwacht

Hong Kong: stijging van 71% in februari t.o.v. januari

Japan: stijging van 52% in februari t.o.v. januari

Australië: stijging van 31% in februari t.o.v. januari

Verenigd Koninkrijk: stijging van 13% in februari t.o.v. januari

Het lijkt er dus op dat ons seksleven er de komende tijd sterk op vooruit zal gaan. Toch één positief gevolg van het coronavirus.