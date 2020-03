Acht modeontwerpers om in de gaten te houden

Het was weer al mode wat de klok sloeg tijdens de Fashion Weeks van Parijs, Londen en New York. Deze ontwerpers zeggen je vandaag misschien niets, maar zijn de sterren van morgen.

PIERRE JACOBS

Rejina Pyo

De jurken van Rejina Pyo waren uitgedost met gepofte of asymmetrische schouders. De Zuid-Koreaanse ontwerpster die in Londen woont, koos voor herfstkleuren: zwart, beige en bruin, opgefleurd met blauwe en groene accenten. Voor deze collectie neemt Rejina Pyo afstand van de lichte, vrolijke tonen van de voorgaande seizoenen “als reactie op de tijd”. Qua materialen contrasteren kasjmier en alpaca met leer.

Kimhekim

Liefde en kunst stonden in de spotlights tijdens het defilé van Kimhekim in Parijs, met een eigentijdse interpretatie van traditionele Koreaanse kleding. Op het menu: asymmetrie, ongestructureerd silhouetten, volumes en hier en daar een vleugje streetwear. Veel harten ook, bedrukt of geborduurd.

Roksanda Ilincic

De Servische Roksanda Ilincic kon rekenen op de aanwezigheid van heel wat sterren tijdens de London Fashion Week, onder wie ook Cate Blanchett op de eerste rij. Om de lichte kleuren meer te laten schitteren, introduceerde Roksanda een diep zwart in sommige van haar creaties, geïnspireerd door de schilder Lee Krasner. Een bonte mix van stoffen en materialen.

Petar Petrov

In Londen presenteerde Petar Petrov een eerste geraffineerd en luxueus defilé, met vloeiende en genereuze silhouetten. De mouwen zijn extra lang en wijd, het broekpak wordt breed gedragen en samengebonden door een dunne riem. De stukken zijn modulair. Zo kunnen gedrapeerde jassen op verschillende manieren worden vastgeknoopt.

Molly Goddard

Op haar 31ste liet de Britse Molly Goddard zich inspireren door haar jeugd en de vintage markten van Londen, nadat ze een foto van haar vader en zichzelf als klein meisje had teruggevonden. Net als in de wirwar van kraampjes worden genres gemixt. Jurken en jupons worden gedragen met mohair sweaters. Kanariegeel, koningsblauw, roze en rood door elkaar… een explosie van kleuren.

Richard Quinn

De rijzende ster van de Britse mode Richard Quinn heeft Londen verblind met een flinke dosis glamour. Jurken met slepen en bloemen, broeken bezet met parels en kristallen… tot zelfs op de kappen die de gezichten van zijn modellen volledig bedekten. Een hulde aan de “pearlies”.

Kenneth Ize

Kenneth Ize schitterde vooral tijdens de Paris Fashion Week met een vooraanstaande gast in de persoon van Naomi Campbell. De Nigeriaan bracht hulde aan de Afrikaanse knowhow, maar ook aan emblematische stoffen zoals aso oke, met een ruime selectie stukken met veelkleurige strepen.

Namilia

In New York presenteerde modehuis Namilia een buitensporige visie op vrouwelijkheid. De sterren van het defilé in partnerschap met Pornhub waren… pornoactrices. Voor deze collectie met de sprekende naam ‘Herotica’ amuseerde Namilia zich met het beeld dat mannen hebben van porno, maar ook met het idee dat westerlingen hebben over Azië.