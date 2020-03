Winkels bestormd door panikerende Vlamingen: “Voorlopig geen stockprobleem”

Op sociale media doen heel wat verhalen de ronde, zoals dat het land in lockdown zou gaan en mensen dus best nog snel naar de winkel trekken om te hamsteren. Die berichten zijn fake news. Alle winkelketens bevestigen overigens dat er geen stockprobleem is.

Het coronavirus zorgt voor heel wat paniek in het hele land. Vandaag werden heel wat winkels overstelpt met klanten die hun kar vollaaden om “een tijdje rond te komen”. Dat is het gevolg van geruchten die via sociale media verspreid werden. Daarin werden mensen opgeroepen om nog snel te hamsteren voordat het land in lockdown gaat. De regering heeft intussen formeel bevestigd dat die berichten vals zijn.

Producten voldoende beschikbaar

De supermarkten gaan overigens niet dicht en hebben geen stockprobleem. Dat werd bevestigd aan VTM Nieuws. Als een winkelrek even leeg is, komt dat gewoon omdat het personeel niet altijd meteen het rek opnieuw kan vullen. Alle producten blijven voorlopig nog voldoende beschikbaar.

Wat een gekte is dit. Lege rekken & de winkel zal tijdelijk gesloten worden omwille van te veel volk. #Covid_19 #lockdown pic.twitter.com/pFJXTjOJ2o — Jente De Clercq (@JenteDeClercq_) March 12, 2020