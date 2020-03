Buurtbewoners verschieten door loslopende ‘leeuw’

In het Spaanse Molina de Segura hebben de inwoners zich een hoedje geschrokken toen ze plots een leeuw zagen op straat. Dat is toch wat ze dachten te hebben gezien. De lokale politie kreeg verschillende meldingen binnen dat er een gevaarlijk dier in de stad zou rondlopen. Uiteindelijk bleek het helemaal niet om een leeuw te gaan.

De politie van Molina de Segura, nabij Murcia in Spanje, kreeg vorige week verschillende telefoons binnen van ongeruste buurtbewoners met de boodschap dat ze een leeuw zagen rondlopen. Het dier wandelde in een park. Inwoners beschreven het dier als een leeuw, met wilde manen en een plukje aan de staart.

Geen leeuw

Toen de politie het beest terugvond, bleek het helemaal niet om een gevaarlijk dier te gaan. De grootte van het huisdier had de bewoners van Molina de Segura verward, maar ook andere uiterlijke kenmerken speelden een rol. De eigenaar had ervoor gekozen om zijn hond zo te trimmen dat hij op afstand op een leeuw leek. Door een chip in de huid kon het dier veilig naar huis worden gebracht en hoefden de inwoners van Molina de Segura zich geen zorgen meer te maken.