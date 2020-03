BIZAR. Hoe oud schat jij deze man?

Wanneer je naar een foto van Andy Wilkinson kijkt, denk je dat hij een fitte dertiger is. Maar niet is wat het lijkt. Eigenlijk is hij een opa van 56. Ja, de man heeft maar liefst zeven kleinkinderen.

Andy werkt als persoonlijke trainer, waarmee zijn jeugdige look ook meteen verklaard wordt. Vrijwel niemand gelooft dat hij drie volwassen kinderen en zeven kleinkinderen heeft. “Wanneer ik op vakantie ben en geen T-shirt aanheb, dan gebeurt het wel eens dat jongedames met mij komen flirten”, vertelt Wilkinson aan Metro UK. “Het is ook al paar keer voorgevallen dat iemand dacht dat ik de vriend was van mijn dochter, in plaats van haar vader. Behoorlijk gênant.”

Koolhydraten, water en stress

Wilkinson deelt graag zijn tips aan mensen die langer willen leven, maar er ook goed uit willen blijven zien: “Slaap in een volledig verduisterde kamer en train maar drie keer per week. En eet minder koolhydraten wanneer je ouder wordt. Drink ook voldoende water. Je mag nog zoveel zalfjes op je gezicht smeren, als je niet genoeg water drinkt, maakt het niks uit.

“Genen helpen natuurlijk, maar ik heb geen specifiek geheim. Ik werk hard en let op mijn voeding. Ik zorg er ook voor dat ik mijn stressniveaus onder controle hou, want stress zorgt ervoor dat je er ouder uitziet.”