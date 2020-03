BIZAR. Deze worm breekt plastic af

Plastic is één van de grootste bedreigingen voor het milieu. De natuur heeft honderden jaren nodig om het goedje af te breken en zelfs dan blijven er minuscule deeltjes, ook wel microplastics genoemd, ronddolen in het wild. Onze consumptiemethode aanpassen is wellicht de beste manier om het probleem aan te pakken, maar wat met al het plastic afval waar we nu al mee opgescheept zitten?

Volgens een studie die werd gepubliceerd in Proceedings of the Royal Society B zou de oplossing weleens kunnen schuilen in de wasworm. Dit beestje werd lang gezien als een plaag – van nature eet het namelijk de was van de honingraat in bijenkolonies. Maar, zoals een imker in Spanje zo’n drie jaar geleden ontdekte, de rups eet ook iets anders: plastic.

Bacteriën

Die kwaliteit heeft de rups te danken aan zijn darmbacteriën. Door een samenwerking tussen de wasworm en de bacteriën wordt plastic wordt plastic makkelijk en snel omgezet in glycol, een stof die natuurlijk afbreekbaar is. En hoe meer plastic de rups eet, hoe meer darmbacteriën er aanwezig zijn in zijn lichaam. Het diertje zou zo dus een oplossing kunnen zijn voor al het plastic afval waar we mee geconfronteerd worden.

De wetenschappers geven wel aan dat er nog werk aan de winkel is vooraleer de rups ook op grote schaal kan worden ingezet. Voorlopig is het dus zeker een goed idee om zo weinig mogelijk plastic afval te produceren, bijvoorbeeld door een zero waste levensstijl de hanteren.